Lanterna Corse Rally Team impegnata su due fronti nel weekend

Genova. Si avvicina un weekend che per la Lanterna Corse Rally Team porterà un doppio impegno, in due diverse specialità del motorsport.

Al Rally Trofeo delle Merende, in programma a Santo Stefano Belbo, in Piemonte, sabato 17 e domenica 18 ottobre, saranno al via Riccardo Gallo e Marco Gallizia, a bordo di una Renault Clio nella affollata classe N3. Prosegue così l’apprendistato del giovane figlio d’arte, nuovamente affiancato da uno dei più esperti navigatori genovesi. La gara si svolgerà interamente nella giornata di domenica, con il sabato dedicato solo allo shakedown. Sei le prove speciali in programma, per un totale di 53 chilometri contro il cronometro.

Allo Slalom Mignanego-Giovi sarà invece al via il pilota di casa Gianluca Caserza, al volante di una Peugeot 208 in configurazione rallistica R2B, ma che tra i birilli fa parte della classe A1600. Per il driver di Mignanego, che vive proprio poche centinaia di metri dopo il traguardo della gara, si tratta della decima partecipazione consecutiva alla manifestazione che nel 2011 segnò il suo debutto nelle competizioni motoristiche, al volante di una Citroën Saxo.