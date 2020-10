L’allerta passa ad arancione: ponente martoriato dal maltempo, a Genova allagamenti, alberi caduti e blackout

Genova. Cessata l’allerta rossa, resta quella arancione su tutta la Liguria, gialla per i bacini piccoli del ponente e del suo entroterra. Nel dettaglio di Arpal:

-sulla costa da Ventimiglia a Noli arancione fino alle 10.00

-sulla costa da Spotorno a Camogli (incluse Genova e Savona) allerta arancione fino alle 9.00, poi gialla fino alle 14.00

-sulla costa da Portofino a Sarzana allerta arancione fino alle 14.00 e gialla fino alle 16.00

-sull’entroterra padano occidentale (valli Stura, Orba e Bormida) allerta arancione fino alle 10.00

-sull’entroterra padano di levante (valli Scrivia, Trebbia e Aveto) allerta arancione fino alle 14.00 e gialla fino alle 16.00.

La notte che è appena trascorsa ha lasciato pesanti strascichi soprattutto nell’estremo ponente, a causa della piena del Roja-Bevera, esondati in più punti, e delle forti piogge che hanno insistito più a lungo del previsto sulla quella determinata zona. Ventimiglia è stata martoriata dal fango e dall’acqua. Immagini impressionanti delle strade allagate e delle auto trascinate dai fiumi. Problemi anche per frane, smottamenti e strade interrotte. A Badalucco è crollato un antico ponte. Isolate alcune frazioni a Molini di Triora.

“Fortunatamente nessuna persona risulta ferita o dispersa e la prefettura di Imperia ha anche smentito la notizia di alcuni migranti trascinati nel Roja“, ha dichiarato in un post su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Nel Tigullio una forte mareggiata ha provocato allagamenti tra Rapallo, Santa Margherita e Portofino ma anche in questo caso senza feriti.

Strade interessate da interruzioni per alberi e caduti e piccoli smottamenti anche in valle Stura e nell’interno della Valpolcevera.

A Genova decine di interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e strutture pericolanti, a causa del vento, e per allagamenti dovuti alla mareggiata, in particolar modo a Sturla e a Voltri. A causa di una tubatura idrica rotta, allagamenti in zona Foce tra corso Torino, via Invrea e via Tolemaide. Disagi in tutto il territorio cittadino e non solo per disservizi sulla rete dell’energia elettrica, a macchia di leopardo, sia per le utenze domestica sia per la pubblica illuminazione.

La situazione meteo in base all’ultimo avviso Arpal. Nelle ultime ore la struttura temporalesca stazionaria che aveva insistito per tutta la serata sul Ponente ha perso d’intensità per effetto dell’attenuazione del flusso umido meridionale e il contestuale sopraggiungere del fronte freddo dalla Francia. Sospinto da tale fronte il sistema si è evoluto in una linea temporalesca che ha spazzato velocemente l’intera regione da Ponente a Levante fino a raggiungere la Toscana facendo registrare piogge tra deboli e moderate.

A seguire permane sulla regione un flusso umido sudorientale debolmente instabile che sta determinando piogge diffuse d’intensità in prevalenza debole, solo localmente moderata.

Nelle ultime ore sono transitati i colmi di piena nelle sezioni focive di tutti i maggiori corsi d’acqua del Ponente (Roya, Nervia, Argentina, Arroscia, Neva, Centa) sui quali si registra una generalizzata decrescita dei livelli idrometrici attualmente ancora su valori piuttosto elevati.

Nel Ponente regionale nelle prossime ore proseguirà la decrescita dei livelli idrometrici su tali corsi d’acqua che non dovrebbe risentire delle deboli precipitazioni in atto.

Per via delle piogge che si stanno osservando, nel Levante della Liguria si stanno registrando i primi nuovi innalzamenti dei corsi d’acqua dove sono attese transitare nelle prossime ore nuove piene.

In seguito al transito frontale si è assistito a un deciso calo termico (di 4°/6° C) e a una generale rotazione dei venti da sud, sudovest in parziale attenuazione sulla costa dove si registrano venti fino a forti, mentre sui rilievi permangono venti fino a burrasca forte, localmente di tempesta (raffiche fino a 160 km/h a Casoni di Suvero, 140 km/h a Tanadorso, 123 km/h a Giacopiane – Lago e Fontanafresca, 100 km/h a La Spezia).

Permane uno stato di mare tra agitato e molto agitato con mareggiate intense su tutta la costa (altezza d’onda significativa fino a 4 m, periodo fino a 8 s) in rotazione da ostro a libeccio con condizioni di mare incrociato sulla costa di centro levante.