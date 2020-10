La spesa online: funziona e conviene? 

Negli ultimi mesi se ne è parlato tanto, con i suoi pro ed i suoi contro la spesa online è un tema che affascina tantissime persone che permette di risparmiare tempo e di fare la spesa comodamente dal web: la spesa online è un servizio che prima dell’emergenza coronavirus solamente poche realtà offrivano, ma che oggi è estremamente diffuso. Una maniera perfetta per fare la spesa direttamente da casa, anche in orario d’ufficio: permette di tutelare le persone a rischio, consente di risparmiare tempo e di fare la spesa ad ogni ora, senza dover perdere tempo ad uscire di casa, cercare parcheggio… insomma, se siete a casa, avete una connessione internet e urgenza di fare la spesa ma neppure un po’ di tempo, possibilità o voglia di uscire di casa, la spesa online è una soluzione davvero perfetta che può fare al caso vostro.

Ma la spesa online è davvero vantaggiosa? Come funziona, per chi è indicata, e quali sono i suoi punti di forza?

Soluzione comodissima ai tempi del coronavirus, oggi la spesa online è un servizio che molte persone – famiglie ed anziani, ma non solo – trovano molto comodo. La possibilità di ricevere la spesa a casa comodamente insacchettata, pagando online, senza uscire di casa, perdere tempo, cercare parcheggio ed affrontare il caos del supermercato, è una tentazione per molti.

I vantaggi della spesa online, del resto, sono davvero tanti. Volete conoscerli? Ecco una carrellata di tutti i grandi vantaggi della possibilità, ormai sdoganata da tantissimi punti vendita in Italia, di fare la spesa comodamente con dei click, tutto online.

Tutti i vantaggi della spesa online: ecco quali sono

La spesa online per molti è stata una soluzione obbligata in tempi di coronavirus, ma oggi è una scelta e permette di ottenere tanti vantaggi. Qualche esempio?

Basta perdite di tempo. Con la spesa online potete comporre il vostro carrello direttamente online, con la massima tranquillità. Nessuna ressa nel supermercato o perdita di tempo per cercare il prodotto che vi serve. Potete infatti scegliere con la stringa nella ricerca i prodotti che vi occorrono.

Programmare la consegna. Avete la possibilità di programmare la consegna comodamente con la spesa online: in giornata con urgenza, oppure anche per qualche giorno dopo, dipende da quando vi serve.

Comodità massima. Non dovete uscire di casa per cercare di riuscire ad incastrare la spesa con i tempi di apertura e chiusura del supermercato. Con la spesa online programmate l’ora di consegna, e non dovete neppure maneggiare denaro: pagate online e all’ora stabilita vi troverete l’addetto alle consegne di fronte a casa che vi consegna i vostri sacchetti della spesa.

Insomma, la spesa online conviene, e lo dimostra anche il servizio di supermercato online lanciato recentemente da Coop che ha ottenuto da subito tantissime adesioni perché indubbiamente veloce, comodo, vantaggioso. Con pochi click è possibile pagare online la spesa e trovarla a casa nell’arco di poche ore, o se c’è molta richiesta, 1-2 giorni di attesa.

La spesa online comporta anche svantaggi? In linea di massima no. Ovviamente ci sono i costi della consegna che influiscono sulla spesa, e che possono aumentarla: ma alcuni supermercati offrono sconti in caso di acquisto di certi prodotti.

Le tempistiche di consegna possono essere le più diverse: in giornata, laddove ci sia meno richiesta, ma se c’è molta richiesta possono slittare anche di diversi giorni. In ogni caso la spesa online offre davvero tantissimi comodi vantaggi ed affidandosi a dei professionisti, come supermercati di qualità che offrono la spesa online, è possibile programmare la consegna a piacimento e trovare anche interessanti sconti.