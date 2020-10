Effetto Covid anche sulla Prima categoria Girone C, con quattro gare rinviate a causa di positività, o sospetto di positività. Campi vuoti quindi per Pro Pontedecimo – Sampierdarenese, Prato – Vecchiaudace Campomorone, Nuova Oregina – Cogoleto e Calvarese – Borgoratti. Una stagione che si profila quindi particolare, ma comunque che non rinuncia a vivere di calcio.

In attesa dei recuperi guidano Pieve ed Apparizione ancora imbattute dopo tre turni. Il Pieve va a vincere sul terreno dello “Strinati”in una partita che si decide negli ultimi minuti. Pievesi avanti al 21° con Galluccio ed il primo tempo termina con gli ospiti in vantaggio. Al rientro il San Bernardino coglie di sorpresa gli avversari e pareggia con Bianchetti al 54°. La rete decisiva arriva a 2’ dalla fine con la zampata di Garaventa che trova il varco e firma il definitivo 1-2.

Pareggio e gol fra Apparizione e San Cipriano in una gara che sembra non potersi mai sbloccare, ma quando lo fa gli ultimi venti minuti diventano esaltanti. Al 70° un errore marchiano di Gronda consegna la sfera a Fravega che da due passi non può sbagliare e firma l’1-0. Passano pochi minuti e si scatena bomber Bojang che pareggia al 78°e raddoppia due minuti dopo con un tocco furbo ad anticipare l’estremo difensore. Il San Cipriano non ci sta reagisce, spinge e in pieno recupero trova il gol del pareggio con Lalli.

Prima vittoria per la Campese che relega il Pra’ in fondo alla classifica ferma al palo. Subito in rete con Criscuolo, i valligiani contengono poi il ritorno dei rivieraschi per poi colpire al 51° con Nania, bravo ad approfittare di un’incertezza della difesa avversaria. Sullo 0-2 il Pra’ mette il cuore oltre l’ostacolo e si spinge in avanti riuscendo ad accorciare le distanze con Pavone, ma la rimonta si ferma qui e la Campese festeggia.

Vola la Ruentes che riscatta lo scorso ko e cala un poker al Fegino che dopo due pareggi rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria. Pronti, via e l’arbitro fischia un calcio di rigore in favore dei ruentini. Dal dischetto Di Carlo non sbaglia. Al 16° arriva il raddoppio di Salone. I bianconeri contengono una pur timida reazione del Fegino e nella ripresa chiude i conti con Pozzo al 60°. Ciliegina sulla torta il marchio di Vezzoli al 90° che completa una gara perfetta per i rapallesi.