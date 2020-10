Situazione surreale nel calcio dilettantistico, anche in quello ligure che vive la sua “ultima” giornata prima di una sosta forzata che non si sa per quanto si potrà protrarre. Clamoroso il caso della Prima categoria, girone B, con una sola gara disputata a fronte di ben 7 partite rinviate. Punti di vista diversi, paure, opinioni contrastanti, c’è un po’ di tutto, in questa sorta di primo stop del campionato che tutti sperano si potrà concludere felicemente.

Il campo racconta di un Torriglia che trova la sua seconda vittoria stagionale in rimonta sulla Superba, andata in vantaggio al 20° con Lamonica, ma raggiunta e superata da uno scatenato Caletta che trova la tripletta e firma l’1-3 che decide la gara. Difficile commentare una partita che già vedeva diverse assenze in entrambe le squadre. Sicuramente si renderà necessario, per il futuro una tutela delle squadre dilettanti, sia in termini sanitari che economici.