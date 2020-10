Finale Ligure. Seconda giornata del campionato di Eccellenza, raggruppamento a undici squadre del ponente ligure.

Al “Felice Borel” il Finale perde 0 a 2 contro la Genova Calcio. Gara sbloccata attorno all’ora di gioco, in seguito a un’autorete di Maiano. Raddoppio genovese successivamente siglato da Riggio.

Foto 2 di 2



A metà primo tempo gli ospiti bianco crociati sono rimasti in dieci (rosso diretto sventolato a Maisano jr.). A inizio ripresa l’uscita anticipata di Buonocore (doppio giallo), ha quindi ristabilito la parità numerica in campo.

Sia Finale che Genova Calcio nel primo turno avevano ottenuto un pareggio, con analogo risultato (1-1). I giallorossi di Buttu in casa dell’Albenga. I genovesi a domicilio contro l’Ospedaletti.

L’incontro si è disputato a porte chiuse, secondo le normative vigenti. Accesso consentito ai soli tesserati delle società e ai mezzi di informazione (una quarantina di persone, circa).

Tabellino:

Finale-Genova Calcio 0-2 (57′ “Aut” Maiano, 70′ Riggio)

Finale: Porta, Caligaris (71′ Galli), Leonardo Ferrara (60′, Scalia, Maiano, Fil. De Benedetti, Ponzo (64′ Morando), Buonocore, Y. Vittori (58′ B. Molina), Fabbri, Odasso

A disp.: Vernice, Pare, Andreetto, Ale. De Benedetti, Ga. Buttu . All. Pietro Buttu

Genova Calcio: Dondero, Calvi, Riggio (90’+3 Di Francesco), Luca Maisano, Capotos, Bruzzone (78′ Bonci), Volpe (35′ Chiarico), Cappannelli, Serinelli, Nelli, Piccarreta (71′ Cusato)

A disp.: Schepis, Testore, Verardo, Zelatore All. Giuseppe Maisano

Arbitro: Tanzella (La Spezia). Assistenti: Trajanovski (Novi Ligure) e Spinetta (La Spezia)

Note: pomeriggio soleggiato, ma con lieve vento freddo di tramontana. Fondo sintetico in buone condizioni. Al 35′ espulso L. Maisano (G), causa scorrettezza. Al 50′ rosso a Buonocore (F) per doppio giallo. Ammoniti; De Benedetti (F). Recuperi 2′ e 5′. Angoli 3-1.

Cronaca diretta:

13′ Tiro di Vittori dai venti metri, la palla sibila a lato alla sinistra del portiere Dondero.

16′ Fabbri si accentra dalla destra e salta due avversari. Conclusione masticata.

18′ Opportunità Finale. Ponzo salta Dondero in uscita, ma il campo è terminato. Maisano, con malizia, lo accompagna sul fondo.

23′ Volpe, rasoterra dal limite. Porta si distende e blocca.

29′ Giallo a De Benedetti (F).

33′ Genova Calcio in dieci uomini. Dagli sviluppi di un corner Luca Maisano, a gioco ancora fermo, colpisce al volto De Benedetti. L’arbitro, con l’aiuto dell’assistente, ravvisa il gesto violento e volontario ed estrae il cartellino rosso all’indirizzo del difensore ospite.

35′ L’allenatore genovese Maisano corre prontamente ai ripari: Chiarico rileva Volpe.

37′ Ammonito Buonocore (F).

40′ Occasione Genova Calcio, in campo aperto. Maiano sbaglia il controllo da ultimo uomo. Nelli lo supera portandosi a tu per tu con Porta. Il portiere finalese esce e salva, chiudendo lo specchio all’attaccante bianco crociato.

45′ Due minuti di recupero.

45’+2 Fine primo tempo: Finale-Genova Calcio 0-0.

Inizio secondo tempo (ore 15.59).

48′ Scalia crossa a rientrare sul secondo palo, indirizzando verso Ponzo. Palla leggermente lunga.

50′ Anche il Finale rimane in dieci. Buonocore, già ammonito, effettua un intervento in ritardo su un avversario, in prossimità della linea laterale di centrocampo. L’arbitro estrae il secondo cartellino, ristabilendo la parità numerica.

56′ Vittori resta a terra in area in seguito a un contrasto. Vittima, sembrerebbe, di uno stiramento. Il giocatore finalese esce dal rettangolo verde e parrebbe non poter rientrare.

Finale dunque momentaneamente in nove. La palla non viene messa fuori per favorire la sostituzione, la panchina finalese indugia.

57′ Gol Genova Calcio! Calvi affonda sulla destra e crossa al centro. Maiano, nel tentativo di anticipare l’attaccante avversario Piccarreta, colpisce maldestramente con la spalla, insaccando il pallone nella propria porta. 0-1.

58′ Viene ora effettuato il cambio. Vittori dà dunque forfait. Al suo posto entra Borja Molina.

60′ Luca Ferrara subentra a Leonardo Ferrara.

62′ Scalia insidia due volte la porta della Genova Calcio. In entrambe le circostanze Dondero risponde presente.

64′ Prosegue la consueta girandola delle sostituzioni. Nei locali esce Ponzo ed entra Gerundo. Negli ospiti fuori Nelli e dentro Morando.

70′ Gol Genova Calcio! Riggio, a spron battuto, rimasto in avascoperta, si accentra dalla sinistra. Favorito da un rimpallo, supera due avversari e libera un preciso destro a uscire, che si infila nell’angolino basso. Nulla da fare per il portiere finalese Porta. 0-2.

78′ Terzo cambio nella Genova Calcio. Esce Bruzzone, entra Bonci.

86′ Punizione Finale dalla distanza. Va Luca Ferrara, alto.

90′ Quattro minuti di recupero.

90+3 Sostituzione Genova Calcio. Fuori Riggio, dentro Di Francesco.

90’+5 Triplice fischio: Finale-Genova Calcio 0-2.