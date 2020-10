Innovazione in tema turistico: l’app Spiaggiati in finale al premio Mirabilia top of the Pid 2020

Genova. C’è anche l’app Spiaggiati in finale per il premio “Mirabilia Top of the Pid 2020”, che andrà alle migliori innovazioni 4.0 a sostegno del turismo. Il premio è nato dalla sinergia tra i Pid (Punti Impresa Digitale) delle 18 Camere di commercio che aderiscono al network Mirabilia per valorizzare i territori Unesco.

Spiaggiati (Tnn Srls di Genova) è stata lanciata nell’estate del Covid-19 per dare la possibilità ai Comuni costieri di rendere accessibili le spiagge libere al maggior numero di cittadini possibile e in sicurezza, adottata a Genova e in altre quattro città liguri e poi esportata in Sardegna.

In finale anche un’altra idea ligure: Battista (Ligusto Snc di Villanova d’Albenga) sistema automatizzato per la gestione in sicurezza degli ingressi nei piccoli musei, sperimentato per il Museo del Vetro di Altare.

La risposta al Bando “Mirabilia Top of the PID 2020” è stata molto incoraggiante: tra le oltre 40 proposte arrivate ne sono state selezionate 11, in rappresentanza dei territori di 7 regioni italiane e di 9 Camere di Commercio (tra cui quella di Genova e quella delle Riviere i Liguria), a dimostrazione di come l’innovazione tecnologica sia ormai un elemento diffuso e competitivo in tutta Italia.

Le 11 finaliste verranno invitate alla prossima Borsa del Turismo Culturale di Mirabilia nella primavera del 2021 alla Reggia di Caserta. In quella occasione verrà definito il podio, con la prima classificata che verrà premiata con un assegno di 3.000 euro, la seconda con un soggiorno di una settimana per due persone e la terza con un soggiorno di un weekend per due persone, all’interno di uno dei territori Mirabilia.