Incidente sul lavoro in porto: cade dalla scala di una nave, codice rosso al San Martino

Genova. Incidente sul lavoro questo pomeriggio in porto a Genova.

Un elettricista è caduto da una scala all’interno di una nave mentre effettuava alcune operazioni di manutenzione.

L’uomo è precipitato per circa due metri. E’ stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova con un politrauma, ma non sarebbe in pericolo di vita.