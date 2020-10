Genova. Rintracciato ed fermato il possibile conducente dell’auto che la scorsa notte è uscita fuori strada falciando alcuni giovani che in quel momento erano presenti in piazza Pedegoli, a Quezzi, ferendo gravemente due ragazze.

L’operazione si è svolta congiuntamente tra gli agenti della polizia municipale, che partendo dalla targa del mezzo sono risaliti al proprietario, e alla polizia di stato, che grazie all’immediato dispiegamento dei suoi agenti è riuscita e rintracciare quello che dovrebbe essere l’autista.

Al momento non si conoscono ancora le generalità del ragazzo alla guida, e sono ancora in corso le indagini per capire la dinamica e le cause esatte dell’accaduto. Secondo le testimonianze raccolte sul posto da Genova24, l’autovettura, una Bmw di grossa cilindrata, stava percorrendo la strada a gran velocità. All’altezza della piazza il conducente, secondo le prime informazioni un ragazzo di 23 anni residente a Marassi, ha totalmente perso il controllo del mezzo, piombando su una compagnia di giovani in quel momento presente nella piccola piazza, storico ritrovo dei ragazzi del quartiere.

Pochi istanti dopo l’incidente, durante la confusione e la concitazione per l’assistenza ai feriti, il ragazzo avrebbe ripreso la guida dell’auto, dandosi alla fuga, nuovamente a folle velocità. Una fuga però durata pochi minuti: secondo le prime indiscrezioni, l’auto sarebbe stata ritrovata nei pressi dell’abitazione del proprietario.