Genova. Un incendio è divampato nella tarda mattinata in una veranda all’esterno di un appartamento di via Montaldo, sulle alture di Staglieno in Valbisagno. È successo al civico 9.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia, ma non risultano feriti e non è stato nemmeno richiesto l’intervento dell’ambulanza. Le fiamme sono rimaste circoscritte al giardino e sono state estinte in poco tempo dai pompieri.

Notevoli, invece, i disagi al traffico. Sulla via si procede infatti a senso unico alternato per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso.