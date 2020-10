Il piano di Tim, in 7 mesi fibra ottica in 56 comuni della Liguria

Genova. Da marzo a oggi è arrivata la fibra ottica in 56 comuni della Liguria, di cui 13 in provincia di Genova. Lo annuncia Tim in una nota. Gli interventi di cablaggio hanno coinvolto anche 15 comuni nell’imperiese, dodici nello spezzino e 16 nel savonese.

In tutta Italia interessati 2.700 comuni, di cui 200 attivati alla banda ultralarga nel solo mese di settembre. L’obiettivo, spiega il gruppo, è stato quello di di “portare la fibra ottica nelle cosiddette “aree bianche”, con l’obiettivo di dare una risposta concreta alle esigenze di connettività delle zone più periferiche e a bassa densità abitativa del Paese e superare in questo modo il digital divide.

Un grande sforzo infrastrutturale che Tim ha sostenuto ininterrottamente a partire dall’inizio del lockdown, quando lo smart working e la didattica online sono diventati fondamentali nella vita quotidiana”.

Ecco i 13 Comuni in provincia di Genova interessati

AVEGNO

CARASCO

CASELLA

CERANESI

CROCEFIESCHI

MELE

RAPALLO

RECCO

ROSSIGLIONE

SAVIGNONE

SESTRI LEVANTE

VALBREVENNA