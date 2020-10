Il futuro dell’energia idroelettrica tra sostenibilità, turismo e territori: ecco il webinar di Tirreno Power

Vado Ligure. “Energia idroelettrica, bene comune”: è il titolo del webinar accessibile a tutti online che dalle ore 10.00 di domani, giovedì 8 ottobre, presenterà una ricerca sulle ricadute economiche, sociali e ambientali delle centrali sui territori.

Il caso preso in esame è quello dei 18 impianti di Tirreno Power dislocati sull’Appennino ligure e sul confine emiliano. Piccole e medie centrali elettriche alimentate dall’acqua che portano, secondo la ricerca, un beneficio per la collettività che vale 347 milioni di euro e oltre 170 milioni di euro in termini di ricadute sul Pil. Impianti virtuosi anche per gli ecosistemi in cui vengono inseriti.

Il webinar vedrà l’intervento di Marco Carta di Agici, curatore della ricerca che ne illustrerà i risultati. Sarà poi presentato un interessante viaggio virtuale in una centrale idroelettrica per approfondire gli aspetti tecnico-gestionali con una particolare attenzione al ruolo dell’idroelettrico per la sostenibilità, lo sviluppo del turismo e di presidio in caso di calamità meteorologiche, tema di grande attualità.

Seguirà poi una tavola rotonda con la partecipazione dei rappresentanti della Regione e degli enti locali del ponente ligure.

Per iscriversi al webinar ad accesso gratuito basta registrarsi sul sito www.idroelettricotirrenopower.it.