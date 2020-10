Genova. E’ da sempre una delle mete preferite dai genovesi per le loro vacanze estive e soprattutto invernale e colpisce duro al cuore vederla in ginocchio in questo modo. La luce ha reso ancora più evidente, questa mattina, la devastazione che ha colpito Limone Piemonte in questa ondata di maltempo.

Scenario apocalittico in valle Vermenagna. La pioggia e quindi l’alluvione dal tardo pomeriggio di venerdì 2 ottobre hanno inondato il centro storico del comune costringendo il sindaco a disporre l’ordinanza di chiusura strade, statale 20 del Col di Tenda compresa dove, peraltro, si contano numerose voragini.

di 6 Galleria fotografica Limone alluvionata









Allagamenti di negozi e scantinati, parcheggi inondanti dal fango, detriti e rami trasportati ovunque. Asfalto sollevato dalla furia dell’acqua.

E poi l’immagine di un’intera palazzina (fortunatamente non ancora abitata perché in ristrutturazione) che è collassata interamente nel greto del torrente Vermenagna. Intanto c’è apprensione per alcuni possibili dispersi.