Il cordoglio di Anpi Genova per la scomparsa della presidente Carla Nespolo

Genova. L’Anpi di Genova ha voluto diramare un messaggio di cordoglio per la morte di Carla Nespolo, presidente nazionale dell’associazione.

“È con grande emozione e commozione che ricordiamo Carla Nespolo, presidente nazionale Anpi, scomparsa stamani dopo una lunga malattia. Tanti i legami di Carla con Genova e il mondo dell’antifascismo genovese: lei ha sempre ricordato suo zio Amino Pizzorno, figura di spicco della Resistenza genovese in città e in montagna divenuto poi dirigente della Cgil”, si legge nella nota.

“Deputata e senatrice per quattro legislature, è stata presidente dell’istituto storico della Resistenza di Alessandria e dirigente dell’Anpi, prima locale e poi nazionale. Del suo rapporto speciale con Genova vogliamo ricordarla in Ansaldo nel 2018 per la celebrazione del 25 aprile; e poi la partecipazione alla manifestazione per i migranti e tanti eventi per ricordare partigiani e antifascisti in una terra in cui riconosceva le sue radici. Un abbraccio a Carla e alla sua famiglia da tutta Anpi Genova”.