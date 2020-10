Giovane lupa ferita accolta dall’Enpa di Genova: “Faremo il possibile per salvarla”

Genova. Una giovane femmina di lupo è stata accolta oggi dal centro recupero animali selvatici (Cras) dell’Enpa di Genova.

La lupa è arrivata tramite il nucleo forestale di Tiglieto. Da quanto riporta l’Enpa non è ancora chiaro cosa le sia successo, forse un impatto con un veicolo. Per adesso l’animale non riesce ad alzarsi e non ha sensibilità alle zampe posteriori.

“E’ già in viaggio verso una clinica specializzata – spiegano i volontari – verrà fatta una Tac per individuare il problema, poi verrà fatto il possibile per salvarla, se necessario intervenendo chirurgicamente.