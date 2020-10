Giornata mondiale della vista, dai Lions Club Genova Sant’Agata incontri informativi via fb

Genova. L’8 ottobre 2020 giornata mondiale della vista – è l’occasione scelta dal Lions Club Genova Sant’Agata A.V.B per dare il via ad una serie d’incontri informativi online in diretta Facebook aventi come tema la nostra salute, la salute dei nostri animali e la nostra vita quotidiana.

“Anche in tempo di Covid, Vogliamo continuare come prima e più di prima ad essere vicino alla comunità- spiega la Presidente del Club Antonella De Gaetano- ed essendo i Lions “i cavalieri dei ciechi” non potevamo non scegliere la giornata mondiale della vista per dare inizio a questa nuova attività di servizio, con un primo incontro dedicato proprio alle varie problematiche dei nostri occhi. Il dott. Aldo Vagge, medico oculista presso la Clinica Oculistica dell’Ospedale San Martino, ci introdurrà nel mondo delle diverse patologie della vista e risponderà alle nostre domande che gli potremo porgere sia durante la diretta FB sia ,antecedentemente, inviando una mail a lionsantagataeventi@gmail.com”. L’appuntamento è alle 17.30.

“Ci siamo resi conto-continua la Presidente De Gaetano- che a causa delle molte restrizioni per il Covid le persone hanno cominciato a trascurare la propria salute e noi vogliamo cercare dare il nostro contributo, avvalendoci di un social di ampio respiro come Facebook, per non fare sentire nessuno lasciato solo. A volte anche solo una risposta ad un dubbio che uno ha può essere importante”.

“Desidero ringraziare il Prof. Carlo Traverso, Direttore della Clinica Oculistica dell’Ospedale San Martino di Genova, per avere accolto subito con favore questa nostra iniziativa e per il suo intervento durante la diretta Facebook. All’incontro prenderà anche parte il dott. Nicolò”.