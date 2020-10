Genoa, altri 3 tesserati positivi al coronavirus: i contagiati totali salgono a 18

Genova. Altri tre positivi al coronavirus in casa Genoa. La società comunica che gli accertamenti effettuati ieri “hanno evidenziato la positività al Covid-19 per i calciatori Petar Brlek e Miha Zajc e per il collaboratore tecnico Walter Bressan“.

Salgono dunque a 18 i contagiati nel club rossoblù tra giocatori e membri dello staff. “La società ha attuato tutte le misure necessarie e informato le autorità competenti – si legge nella nota – l’attività al centro sportivo Signorini resta sospesa fino alla giornata di lunedì”.

Oltre a Brlek e Zajc sono positivi anche i calciatori Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schöne, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso.

Nel frattempo la Lega Calcio aveva deciso di rinviare Genoa-Torino prevista per domani allo stadio Ferraris.