Furto in villa sulle colline di Murta, portati via gioielli per 10 mila euro

Genova. In questi giorni Murta avrebbe dovuto prepararsi per la celebre festa della zucca, una manifestazione che attira in Valpolcevera persone da tutta la Liguria. Ma il covid ha spazzato via la possibilità di svolgere l’evento in presenza (ci saranno degli appuntamenti on line).

Sta di fatto che è in un ambiente più deserto del solito quello i cui i ladri hanno colpito ieri, pressoché indisturbati.

Importante furto di gioielli in una casa indipendente in via Asilo infantile, a Murta appunto. Ignoti hanno forzato una finestra e hanno arraffato tutti i preziosi che hanno trovato.

Il valore del bottino si aggira attorno ai 10 mila euro. I ladri avrebbero anche provato anche a smurare una cassaforte senza riuscirci.

Sulla vicenda indagano gli agenti delle volanti chiamati dai proprietari che si sono accorti del furto.