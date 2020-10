Fiumi d’acqua a San Fruttuoso e Marassi, nella notte saltati un paio di tubi dell’acquedotto

Genova. Una nottata movimentata da un paio di tubi dell’acquedotto saltati quella appena trascorsa a Genova.

I vigili del fuoco sono stati contattati prima dagli abitanti di San Fruttuoso in via Blelè, poi da quelli di corso Galliera a Marassi, tra l’una e le tre di notte, per due grosse perdite d’acqua.

I tecnici Iren sono intervenuti subito sul posto.