“Esa”, 14 anni: è lei la genovese nella quinta stagione del docu-reality Il Collegio

Genova. Si chiama Maria Teresa Cristini, ma tutti la chiamano Esa. Ha 14 anni, abita a Sant’Olcese con la mamma e il papà e qualche mese fa si è tagliata i capelli a zero come forma di ribellione nei confronti dei canoni estetici imposti dalla società. “Odio questo tipo di società, odio la superficialità, voglio portare al Collegio un messaggio chiaro, che l’importante è piacere a se stessi”.

Da questa sera, martedì 27 ottobre, alle 21.20 su Rai2, torna “Il Collegio”, l’attesissimo docu-reality diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, proponendo un salto negli anni ’90. Dopo i successi di ascolti e di critica degli anni passati, i 21 ragazzi che varcano i cancelli della quinta edizione de “Il Collegio” – realizzata in collaborazione Banijay Italia – si trovano catapultati nel 1992. L’anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola.

Il 1992 è l’anno del multiculturalismo, dell’apertura, del crossover, dei rave del grunge e dell’hip hop, dell’elezione di Clinton, della nascita di internet, dei primi cellulari e del primo sms. Ma è anche un anno drammatico per l’Italia, con i tragici attentati e l’uccisione dei giudici Falcone e Borsellino e degli uomini della scorta. È l’inizio di Mani Pulite, la serie di inchieste giornalistiche che sconvolgerà completamente gli equilibri della politica, con la prima vera affermazione della Lega Nord. La musica dell’epoca sarà la colonna sonora del programma e delle lezioni: il 1992 è l’anno dei Nirvana, di Losing My Religion dei R.E.M ma anche di Ragazzo fortunato di Jovanotti, degli 883 e di Fisico bestiale di Luca Carboni.

La prima novità è la location: lasciato infatti il Collegio Celana di Caprino Bergamasco, i ragazzi scopriranno il Collegio Regina Margherita di Anagni, una struttura imponente, con corridoi pieni di storia, un grande giardino e tanti altri nuovi angoli da scoprire. La voce di Giancarlo Magalli, che riprende il ruolo di narratore, racconterà e accompagnerà le avventure dei giovani studenti durante tutte le 8 puntate in programma.

Tra il cast tante conferme: dal super severo preside Paolo Bosisio alla professoressa di matematica

e scienze Maria Rosa Petolicchio, al professore d’italiano Andrea Maggi, a quello di storia e

geografia Luca Raina. Gradito ritorno anche per il professore d’inglese David Wayne Callahan e

per quello di arte Alessandro Carnevale, mentre la professoressa Valentina Gottlied dall’aerobica

degli anni ’80 passa di ruolo e sarà la nuova docente di educazione fisica, mentre il tenore Marco

Chingari porterà il bel canto al Collegio nelle lezioni di Educazione musicale. Non a caso, il 1992 è anche l’anno di Pavarotti & Friends. Per la prima volta ci sarà spazio anche per la recitazione con il maestro Patrizio Cigliano.

Durante la serie ci saranno anche avvicendamenti ed ospiti: Roberta Barbiero subentrerà per alcune lezioni di storia e geografia, Carlo Santagostino terrà una lezione di informatica, Carmelo Trainito farà ballare i ragazzi con la breakdance e la psicologa Roberta Sette introdurrà i collegiali all’educazione sessuale.

I PROFESSORI E IL CAST EXTRA SCOLASTICO

da sinistra a destra: Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze), Andrea Maggi (Italiano), Luca

Raina (Storia e Geografia), Valentina Gottlied, (Educazione motoria), David Wayne Callahan

(Inglese), Alessandro Carnevale (Arte)

Non presenti nella foto: Paolo Bosisio (Preside), Carmelo Trainito (Breakdance), Roberta Barbiero

(Storia e Geografia), Carlo Santagostino (Informatica), Patrizio Cigliano (Recitazione), Marco

Chingari (Canto), Roberta Sette (Educazione sessuale)

I sorveglianti: Lucia Gravante e Massimo Sabet

Il bidello: Enzo Marcelli

GLI STUDENTI

ALESSANDRO ANDREINI (16, San Giovanni in Marignano – RN), LINDA BERTOLLO (14, Ivrea), SOFIA

CERIO (15, Pesaro), MARIA TERESA CRISTINI (14, Sant’Olcese – GE), MARCO CRIVELLINI (16, Roma)

– BONARD DAGO (17, Zero Branco – TV), ANDREA DI PIERO (16, Fiuggi – FR), GIORDANO

FRANCATI (17, Roma), MISHEL GASHI (15, Calolziocorte (LC), YLENIA GRAMBONE (16, Vallo della

Lucania – SA), ALESSANDRO GUIDA (15, Civitavecchia RM), LUCA LAPOLLA (15, Prato – PO), GIULIA

MATERA (15, Salerno), REBECCA MONGELLI (15, Sesto Fiorentino FI), AURORA MORABITO (17,

Savona), GIULIA MARIA SCARANO (14, Manfredonia FG), LUNA SCOGNAMIGLIO (17, Vietri sul

mare – SA), RAHUL TEOLI (15, Piombino – LI), USHA TEOLI (17, Piombino LI), DAVIDE VAVALA’ (16,

Bologna), LUCA ZIGLIANA (15, Zanico – BG).