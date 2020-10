Eccellenza: quattro giornate di squalifica a Rovetta, due a Mura e Biggi

Genova. Sono sei i calciatori di Eccellenza fermati questa settimana dal giudice sportivo.

Ruben Davide Rovetta (Sestrese) è stato squalificato per quattro giornate, espulso perché “giocando da portiere, a gioco in svolgimento e con la palla tra le mani, colpiva deliberatamente un avversario con un calcio alla testa, causandone la caduta; costui rimaneva a terra senza potersi rialzare per circa 3 minuti e dopo le cure necessarie, riprendeva la gara”.

Edoardo Mura (Sestrese) e Filippo Biggi (Angelo Baiardo) sono stati fermati per due turni.

Lorenzo Facello (Cairese) (nella foto), Filippo Tecchiati (Sestrese) e Cristian Fontana (Rivasamba) dovranno saltare la prossima partita.

David Balleri, allenatore dell’Albenga, è stato squalificato fino al 5 novembre.

Ammenda di 75 euro all’Angelo Baiardo “per aver consentito l’indebito ingresso nella zona spogliatoi ad una persona, riconducibile alla società, che rivolgeva espressioni irriguardose ed ingiuriose nei confronti del direttore di gara e che veniva allontanata a forza dal dirigente responsabile (sanzione attenuata perla fattiva condotta del dirigente responsabile)”.

La classifica marcatori del girone A dopo 3 giornate:

4 reti: Márquez, Lupo (Albenga)

3 reti: Miceli (Taggia), Saviozzi (Cairese), Battuello (Pietra Ligure), Gandolfo (Campomorone Sant’Olcese)

2 reti: Nelli, Volpe (Genova Calcio), Gaggero (Pietra Ligure)

1 rete: Grandoni, Fonjock (Albenga), Fabbri (Finale), Pastorino (Cairese), Curabba, D’Amoia, Del Nero, Damonte (Campomorone Sant’Olcese), Cambiaso, Aretuso (Ospedaletti), Riggio, Capotos, Serinelli, Testore (Genova Calcio), Sighieri, Ansaldo (Sestrese), Guerrieri (Varazze Don Bosco), Ravoncoli, Carletti, Scappatura (Taggia), Genta, Vejseli (Pietra Ligure)

Autoreti: 1 Maiano (pro Genova Calcio)

La classifica marcatori del girone B dopo 3 giornate:

4 reti: Tracanna (Molassana Boero)

3 reti: Carlini, Baudi (Fezzanese), G. Di Pietro (Athletic Club Albaro), Zunino, Bertuccelli (Rapallo Rivarolese)

2 reti: Audel (Rapallo Rivarolese), Latin (Rivasamba)

1 rete: G. Ilardo (Athletic Club Albaro), Boggiano, Repetto, L. Spano, Compagnone (Busalla), Minutoli, Bottino, Romei (Ligorna), Sbarra, Ranasinghe (Rapallo Rivarolese), Grasselli (Fezzanese), Oliviero, Battaglia, F. Ilardo (Angelo Baiardo), Del Cielo (Molassana Boero), Conedera, Marte, N. Campagni (Canaletto Sepor), Fontana (Rivasamba)