Eccellenza: Ligorna vittorioso in trasferta, il Rapallo Rivarolese si impone 6 a 3

Genova. Ha preso il via il campionato regionale di Eccellenza più atipico da quando, dal 1991, questa categoria è stata creata. Per la prima volta, in Liguria, è suddiviso in due gruppi.

Il girone A, il cui calendario in settimana verrà riformulato, dato che vi è stato inserito il Taggia, oggi fermo per il turno di riposo, ha preso il via con tre vittorie casalinghe e due pareggi. Nessun segno “X”, invece, nel girone B, nel quale si sono contati tre successi interni e due fuori casa.

Partendo dal gruppo B, spicca il risultato con cui il Rapallo Rivarolese ha superato il Molassana: 6 a 3. Al Macera i padroni di casa hanno colpito con le doppiette di Zunino e Bertuccelli e con le singole segnature di Audel e Sbarra. Tra i rossazzurri protagonista Tracanna, autore di una tripletta, per i temporanei 1-1, 2-2 e 4-3, prima che la sua squadra alzasse definitivamente bandiera bianca.

Convincente avvio del Ligorna, che con una rete per tempo ha battuto a domicilio il Canaletto per 2 a 0. La formazione allenata da Luca Monteforte è andata a segno con Minutoli e con Bottino.

Con identico punteggio, 2 a 0, ma tra le mura amiche, il Busalla ha regolato il Cadimare. Biancoblù in gol con Boggiano nel recupero della prima frazione e con Repetto alla mezz’ora del secondo tempo.

L’Angelo Baiardo si è arreso al cospetto della Fezzanese, una delle favorite per il salto di categoria. Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa gli spezzini sono andati a bersaglio due volte con Baudi, la seconda delle quali su rigore.

Ottimo debutto per l’Athletic Club Albaro. La formazione di mister Alberto Mariani ha avuto la meglio sul Rivasamba per 2 a 0, grazie a due gol siglati nel secondo tempo, entrambi da Gianni Di Pietro.

Nel girone A prima di campionato positiva per il Campomorone Sant’Olcese che ha piegato la matricola Varazze per 1 a 0. Gol decisivo firmato da Curabba al 70°.

