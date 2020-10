CAIRESE 0 – SESTRESE 0

15′ Punizione dalla grande distanza di Sighieri. La botta sfiora la parte superiore della traversa con Moraglio che dava l’impressione di essere in controllo. Sul ribaltamento di fronte, bella iniziativa di Pastorino sulla sinistra. Il cross dal fondo finisce tra le braccia di Rovetta.

13′ Prima sortita offensiva degna di nota della Cairese. Patorino mette bene in mezzo per Saviozzi, la cui girata di testa, tuttavia, finisce a lato senza creare patemi a Rovetta.

12′ Il gioco rimane fermo. Pastorino rimane a terra toccato duro da un avversario. Proteste da parte dei padroni di casa che lamentano un fallo. Di altro avviso il direttore di gara. Intanto, qualche goccia di pioggia comincia a bagnare i fili d’erba naturale del “Brin”.

6′ La prima conclusione della partita porta la firma di Matzedda che, da posizione defilata sulla destra, scalda i guantoni di Moraglio con una conclusione potente ma troppo centrale.

5′ Nota tattica. La Cairese inizia disposta con un 4-3-1-2 nel quale Pastorino agisce alle spalle della coppia d’attacco formata da Saviozzi e Poggi. Per la Sestrese, classico 4-4-2.

1′ Ciak si gira! Il campionato di Eccellenza stagione 20/21 prende ufficialmente il via. Calcio d’inizio battuto dai padroni di casa.

Le formazioni

Sestrese: 1 Rovetta, 2 Tecchiati, 3 Delgado, 4 Ardinghi, 5 Ansaldo, 6 Dorno, 7 Matzedda, 8 Caramello, 9 Mura, 10 Sighieri, 11 Bazzurro. A disposizione: 12 Bassu, 13 Lo Stanco, 14 Lanza, 15 Cappadona, 16 Alagona, 17 Di Sisto, 18 Mazzotta, 19 Sciutto, 20 Libbi. Allenatore: Schiazza.

Cairese: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Durante, 4 Boveri, 5 Doffo, 6 Facello, 7 Damonte, 8 Tamburello, 9 Poggi, 10 Pastorino, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Galese, 13 Moretti L, 14 Bablyuk, 15 Martinetti, 16 Prato, 17 Ferrero, 18 Tubino, 19 Dematteis. Allenatore: Benzi.

Terna arbitrale: Davide Biase di Genova, coadiuvato da Michele Bernardi e Giuseppe Nicolosi di Genova.

Cairo Montenotte. Il set è il “Cesare Brin” di Cairo Montenotte nella prima domenica di ottobre. Cielo in cui cominciano a presentarsi nubi e un vento freddo attraversa l’impianto. Protagoniste Cairese e Sestrese. I gialloblù diretti da Mario Benzi, dopo la buona prova in coppa contro il Campomorone, intendono iniziare con il piede giusto il campionato per coltivare ambizioni di alta classifica. I verdestellati genovesi, dal canto loro, proveranno a recitare la parte di outsider e raggiungere la salvezza già il prossimo 21 febbraio, al termine del girone iniziale in cui è suddiviso quest’anno il torneo di Eccellenza.