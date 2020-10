Genova. Finisce col risultato di 0-2 l’incontro tra Angelo Baiardo e Fezzanese, giocato sotto una pioggia scrosciante.

Durante la prima frazione di gioco si registrano varie azioni da parte di entrambe le squadre, ma nessuna delle due riesce a finalizzare. Per la prima palla gol bisogna aspettare il secondo minuto di recupero, quando la Fezzanese colpisce il palo con Baudi.

La ripresa regala decisamente più emozioni. Il secondo tempo si apre con un’azione dei padroni di casa ma il tiro finisce fuori.

Al 51° la Fezzanese realizza il primo gol con Baudi. Poi, è ancora la squadra ospite a farsi avanti prima al 56° e poi al 59° con il solito Baudi che però trova prontissimo Biggi.

Il portiere neroverde è di nuovo chiamato in causa al 70°, mentre al 71° è il palo ad opporsi al raddoppio della squadra ospite, ancora su tiro di Baudi.

Al 74° cross di Ilardo per Boggiani, lieve deviazione e la traversa si oppone al pareggio. Al 79° la Fezzanese trova il 2-0: fallo di mano in area, Baudi va sul dischetto e mette palla in rete.

Al minuto 81 il Baiardo si riaffaccia in avanti con una bella azione che però non viene finalizzata. A quattro minuti dalla fine la squadra locale conquista una punizione sulla trequarti per fallo di mano: Napello in tuffo colpisce di testa ma è in posizione di offside.

Le formazioni.

Angelo Baiardo: Biggi, Colamorea, Merlani (67° Ungaro), Merialdo, Giambarresi, Napello, Gattiglia (56° Briozzo), Oliviero, Battaglia (67° Boggiani), Asimi (75° Incerti), Ilardo.

A disposizione: Traverso, Martines, Melone, M. Castro, Fraguglia.

Allenatore: Paglia.

Fezzanese: Bleve, Gavin, Terminello, Monacizzo, Zavatto, De Martino, Maglione, Cecchetti (87° Nicolini), Carlini (87° Tivegna), Baudi, Frolla (75° Barcio).

A disposizione: Greci, Castagnaro, Cerchi, Grassinelli.

Allenatore: Fasano.

Ha arbitrato Giuseppe Chieppa (Biella), assistito da Samuele Jacopo Cevasco e Yassine El Hamdaoui (Novi Ligure).