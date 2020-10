Sestri Levante. Cinque incontri disputati, cinque rinviati. Programma dimezzato per la quinta giornata del campionato ligure di Eccellenza, che si completerà quindi quando si potrà tornare a giocare.

Per il girone B si è giocato un solo incontro. Il Rapallo Rivarolese ha centrato la terza vittoria in altrettante partite giocate, affiancando così in vetta alla classifica, a quota 9 punti, la Fezzanese. All’Andersen di Sestri Levante, opposta al Rivasamba, la formazione bianconera ha colpito due volte con Zunino, a segno al 38° su calcio di rigore e al 58°. Al 76° Paterno ha accorciato le distanze, ma non è bastato ai calafati per evitare la seconda sconfitta in campionato.

Clicca qui per consultare risultati e classifica del girone B.

Nel girone A continua a brillare la Cairese, che si è isolata in vetta con 10 punti. Per i valbormidesi tutto facile sul campo dell’Alassio, battuto 5 a 0 con reti di Pastorino, Poggi, Saviozzi, Prato e Colombo. Clicca qui per leggere la cronaca della partita.

L’unica formazione del raggruppamento a punteggio pieno, però, è il Taggia. La matricola terribile ha ottenuto il terzo successo in altrettante partite piegando per 1 a 0 l’Ospedaletti. L’incontro è stato deciso da un gol di Scappatura al 14°.

Primo pari per il Campomorone Sant’Olcese, fermato sull’1 a 1 dal Finale al Borel. Un risultato frutto di un botta e risposta nelle prime fasi dell’incontro, con i biancoblù in vantaggio con una rete di Federico Moretti e la replica dei finalesi ad opera di Leonardo Ferrara.

Torna al successo il Pietra Ligure, con un risultato netto: 3 a 0 alla Genova Calcio. I biancocelesti hanno colpito due volte nel primo tempo con Gaggero, per poi chiudere i conti nelle fasi finali del match con la rete di Roda.

Clicca qui per consultare risultati e classifica del girone A.