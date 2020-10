È sempre feeling tra Roberto Malvasio e lo slalom dei “Giovi”

Ronco Scrivia. A trent’anni dalla prima partecipazione, è sempre feeling tra Roberto Malvasio e lo slalom Mignanego-Giovi. Lo conferma anche l’ultima presenza del pilota di Ronco Scrivia alla sua “gara di casa”: al volante della Skoda Fabia R5 della Pool Racing, infatti, il portacolori della Winners Rally Team ha ottenuto la decima posizione assoluta ed il successo in gruppo A.

“Forse il risultato finale avrebbe potuto essere leggermente migliore – osserva Roberto Malvasio – ma ho corso senza forzare e senza rischiare inutilmente. Volevo godermi la gara, perché per me correre ai ‘Giovi’ è sempre un grande piacere, e così è stato: il mio obbiettivo, pertanto, è stato raggiunto e anche con parecchia soddisfazione”.

“Mi sono trovato bene al volante della Fabia – aggiunge il pilota di Ronco Scrivia – che ho utilizzato tra i ‘birilli’ per la seconda volta: è una vettura molto performante, per configurazione magari non molto adatta agli slalom in salita, ma solo salirci sopra è una bella soddisfazione. Ed anche un bel correre“.

Nella foto: Roberto Malvasio sulla Skoda Fabia R5