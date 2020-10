Genova. Due fine settimana difficili per chi abita o è solito transitare per via Borzoli. La demolizione dell’edificio ex Eltin in via Borzoli occuperà due fine settimana in cui sarà interdetta sia la sosta sia la circolazione veicolare.

Lo comunica il Municipio V Valpolcevera. Ecco gli orari: dalle 6 di sabato 17 ottobre fino alle 18 di domenica 18 ottobre nel tratto di via Borzoli, tra l’intersezione con via al Lago e il civ. 72 della stessa. Tale situazione si verificherà anche nel fine settimana successivo dalle 6 di sabato 24 ottobre fino alle 18 di domenica 25 ottobre.

di 9 Galleria fotografica ex eltin fegino









La modifica temporanea della regolamentazione della viabilità e della sosta, con divieto di circolazione, di fermata e di sosta per tutti i veicoli è necessaria per la demolizione dell’intero manufatto.

Sarà attivato da Amt il servizio pubblico a valle e a monte dell’interruzione veicolare del tratto di via Borzoli.