Dalla prossima settimana tamponi rapidi davanti a tutte le scuole di Genova: la prima sarà il liceo Deledda

Genova. Si comincia la settimana prossima, forse già martedì e la prima scuola sarà il liceo Deledda, al momento chiuso per santificazione dopo che è stato riscontrato uno studente positivo al Covid ma che dovrebbe essere riaperto domani.

Poi a seguire tutte le scuole del centro storico, dove è attivo un focolaio che ha portato la Regione Liguria a emanare un’ordinanza di mascherine H24. Subito dopo tutte gli altri istituti scolastici della città a partire dal quelli, da levante a ponente, dove si sono registrati casi che hanno portato a mettere in quarantena diverse classi.

A illustrare la tabella di marcia del secondo maxi screening per il contenimento del Covid dopo l’ambulatorio in centro storio aperto questa mattina è il direttore generale della Asl3 Carlo Bottaro.

“Si comincia martedì o giovedì – spiega – e sarà una campagna a tappeto. Cominiceremo dal Deledda per poi concentrarci in un primo momento sul centro storico che ha una presenza complessiva di circa 2 mila alunni, poi ci allargheremo per coprire tutta la città a partire dalle scuole dove si sono registrati i casi”.

Ovviamente “per testare i bambini dovremo avere il consenso dei genitori” ricorda Bottaro. Test volontario e gratuito anche per operatori e insegnanti. I dettagli con orari e calendario saranno forniti nei prossimi giorni dalla Asl3.