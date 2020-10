Cus Genova, sabato 17 ottobre l’open day di tennis in carrozzina

Genova. Era inizialmente in programma per sabato 10 ottobre a Genova l’open day di tennis in carrozzina; a causa delle previsioni meteo sfavorevoli è stato rinviato a sabato 17 ottobre.

Promosso e organizzato da CIP, INAIL e SuperAbile Inail e con la collaborazione della Federazione Italiana tennis (FIT) Comitato Liguria e del Cus Genova, la manifestazione dimostrativa si propone di avvicinare gli infortunati INAIL a uno sport di alto valore inclusivo.

Gli assistiti INAIL potranno sperimentare la disciplina e richiedere, quindi, i corsi di avviamento CIP-INAIL.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle misure di sicurezza: per accedere alla struttura sarà rilevata la temperatura, sarà obbligatorio l’uso della mascherina, saranno presenti dispenser per l’igienizzazione delle mani e verrà fatta sottoscrivere apposita autocertificazione.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9,30 a Genova presso l’associazione sportiva Cus, in via Monte Zovetto 21.

A seguire, dopo la distribuzione delle magliette e dei gadget, le attività avranno inizio alle ore 10,15, con la pausa pranzo prevista alle ore 13 e la ripresa delle attività pomeridiane alle ore 14,30. Le attività si concluderanno alle ore 17.

L’attrezzatura sportiva sarà resa disponibile dall’associazione ospitante.

.