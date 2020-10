Covid: si fermano Campomorone Sant’Olcese e Olimpic 1971

Genova. Altre due squadre si fermano a causa del Covid.

In Prima Categoria è stata accertata la positività di un giocatore dell’Olimpic 1971. Di conseguenza, la partita in programma sabato 17 ottobre tra i rossoverdi e la Superba è stata rinviata e la squadra del ponente genovese ha interrotto l’attività per dieci giorni.

In Eccellenza, è il Campomorone Sant’Olcese a doversi fermare per dieci giorni. Anche tra i biancoblù c’è un caso di positività al coronavirus. Questo comporta il rinvio della partita di domenica 18 ottobre con l’Ospedaletti.