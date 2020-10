Covid, Sansa: “I dati parlano chiaro, il virus in Liguria è fuori controllo”

Genova. “Il virus in Liguria è fuori controllo. Eppure, lo abbiamo raccontato con esperienze dirette, troppo spesso non si fa tracciamento dei contatti dei contagiati, non si usa Immuni, così si abbandona la gente alla seconda ondata”, Ferruccio Sansa, da casa sua, dove si trova in quarantena (ha tutti i sintomi del Covid nonostante sia risultato negativo al primo tampone) torna all’attacco della gestione della pandemia da parte della Regione e del sistema sanitario.

“Non è polemica, è un allarme, prima che sia tardi”, scrive Sansa, snocciolando alcuni dati sul contagio. “Ieri il 23,4 per cento dei Liguri testati per la prima volta con tampone è risultato positivo. Uno su quattro! È la peggior regione d’Italia“. Sansa, riportando dati di Alisa, sottolinea che ieri ci sono stati 386 positivi su 1.647 primi tamponi (3320 totali circa)

Anche sui ricoveri in ospedale fa notare che “i ricoverati con sintomi ieri erano 238, mentre in Lombardia sono 433, con una popolazione però di quasi 10 milioni di persone contro 1,5 milioni. E in terapia intensiva ci sono 26 persone contro le 48 della Lombardia“.

“Di fronte a questi numeri – conclude Sansa – sfidiamo chiunque a dire che la Liguria sta affrontando bene il covid. E, nonostante questo, tracciamento e Immuni sono spesso fantascienza.

Qui non è questione di fare polemica, ma di curare e salvare persone. Qui è anche questione di evitare all’economia un altro lockdown che sarebbe fatale”.