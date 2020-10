Covid, il contagio non si ferma: 1035 nuovi positivi, 48 ricoveri in più in un giorno

Genova. Sono 1035 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria secondo il bollettino emesso dalla Regione con i dati forniti da Alisa al ministero della salute. Sono stati 6114 i tamponi effettuati. Ancora un boom degli ospedalizzati che sono 48 in più rispetto a ieri, mentre si registrano altri 6 decessi.

Ecco il dettaglio secondo la Asl in cui vengono refertati i tamponi

ASL 1: 66

29 contatti caso confermato

37 attività screening

ASL 2: 76

25 contatto caso confermato

30 attività screening

21 settore sociosanitario

ASL 3: 764

313 contatto caso confermato

352 attività screening

99 settore sociosanitario

ASL 4: 21

9 contatto caso confermato

10 attività screening

2 settore sociosanitario

ASL 5: 108

38 contatto caso confermato

69 attività screening

1 settore sociosanitario

In tutto sono 679 i ricoverati in ospedale (48 più di ieri) di cui 38 in terapia intensiva (cinque più di ieri). Al San Martino ci sono 218 pazienti Covid (12 in terapia intensiva), 136 al Villa Scassi (8 in terapia intensiva), 105 al Galliera (6 in terapia intensiva), 21 al Gaslini. Ancora vuoti Evangelico, Micone e Gallino. A Sestri Levante 41 ricoverati, a Lavagna 15 (uno in terapia intensiva). In isolamento domiciliare ci sono 4.838 persone (346 in più rispetto a ieri).

I positivi attualmente sul territorio sono in tutto 10749, cioè 1007 in più rispetto a ieri, e di questi 7095 risiedono in provincia di Genova.

Per quanto riguarda i decessi segnalati tre arrivano dall’ospedale San Martino (avevano 90, 81 e 89 anni, due da Sanremo e uno da Sarzana .