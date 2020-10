Covid, il centro sociale Aut Aut 357 riapre l’aula studio: “Spazio sicuro per studiare o lavorare”

Genova. Prodotti per la sanificazione sempre a portata di mano, tavoli distanziati, registro delle presenze termometro per misurare la temperatura all’ingresso.

Lo spazio autogestito del centro sociale Aut aut 357 di via delle Fontane riapre le porte a studenti, lavoratori e a quanti cercano uno spazio anche di socialità dandosi delle regole per la sicurezza sanitaria in un momento in cui gli spazi per gli studenti scarseggiano a causa delle regole anticontagio

“In questo momento – scrive il centro sociale su fb – crediamo sia necessario garantire uno spazio dove incontrarsi, studiare, lavorare, chiacchierare, senza l’obbligo di consumare e garantendo la sicurezza di tutti”.

Lo spazio è aperto ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17.30