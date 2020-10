Coronavirus, sindaco di Recco firma ordinanza contro assembramenti per scalinate e giardini

Recco. Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19 il sindaco Carlo Gandolfo ha firmato ieri sera un’ordinanza che stabilisce il divieto di stazionamento in alcune scalinate della cittadina.

Si tratta di quella diSalita Maestre Pie; Salita Priaro sia nel tratto situato nei pressi della stazione ferroviaria che nel tratto adiacente Via Privata Palme; Salita San Martino e la scalinata “Santa” situata fra l’edificio del Liceo Scientifico “Nicoloso da Recco” e l’ex Ospedale

Ma non solo: posto il divieto di stazionamento nelle aree circostanti il supermercato CARREFOUR sito in Via IV Novembre e nella Via Romana; il divieto di assembramento e di accesso nelle aree verdi situate in Piazzale Ricina (detta VALLEVERDE) tranne l’area giochi disciplinata come al punto successivo e il divieto di assembramento nelle aree giochi situate su tutto il territorio comunale, nelle quali possono accedere soli i minori di anni 12 ed i loro accompagnatori, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.