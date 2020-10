Coronavirus, salgono ancora i contagi: sono 176 in Liguria di cui 131 a Genova

Genova. Sono 176 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria di cui 131 solo nell’area di Genova, il numero più alto mai registrato dalla fine della prima ondata, ancora in crescita rispetto a ieri (erano rispettivamente 170 in Liguria e 130 a Genova). Il risultato è frutto di 3.726 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, circa 400 più di ieri.

Questo il dettaglio:

• ASL 1: 11

6 contatto di caso confermato

5 attività di screening

• ASL 2: 13

9 contatto di caso confermato

4 attività di screening

• ASL 3: 131

78 contatto di caso confermato

53 attività di screening

• ASL 4: 4

1 contatto di caso confermato

3 attività di screening

• ASL 5: 17

11 contatto di caso confermato

6 attività di screening

I

Due i nuovi decessi nelle ultime ore, entrambi sono relative a persone anziane decedute una all’ospedale Covid di Sarzana (una donna di 93 anni) e un’altra a Sanremo (un uomo di 77 anni). Cresce di 19 unità il numero di ospedalizzati e lievemente le terapie intensive (24 in totale, una più di ieri). In tutto in Liguria ci sono oltre 220 pazienti Covid.

Oggi intanto sono stati 276 i tamponi rapidi antigenici effettuati al presidio mobile della Asl 3 alla Commenda. Il 4,7% dei tamponi è risultato “non negativo” e dovrà essere ulteriormente processato.