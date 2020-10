Coronavirus, oggi in Liguria 107 nuovi casi (+74 a Genova) e i tamponi sono 1600

Genova. Sono 107 i nuovi positivi in Liguria registrati dal bollettino di Alisa-Regione nelle ultime 24 ore sulla base di 1.594 tamponi.

Gran parte dei contagi sono stati riscontrati a Genova (74) mentre sembrerebbe già sotto controllo il cluster del matrimonio nell’imperiese: oggi i nuovi casi in Asl 1 sono soltanto 2 (10 casi nel savonese, 21 nello spezzino, 0 nell’asl 4).

Dei 74 casi genovesi, 43 sono contatto di caso confermato, 30 vengono da attività di screening, 1 è un paziente di una struttura sociosanitaria.

Oggi non vengono registrati nuovi decessi ma c’è un aumento a due cifre dei ricoveri ospedalieri (+14), oggi 204 a livello regionale, con 23 persone in terapia intensiva. +16 anche per le persone sottoposte a isolamento domiciliare.