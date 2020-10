Coronavirus, nuova impennata dei contagi: 213 di cui 143 a Genova, salgono i ricoverati

Genova.Sono 213 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria secondo il bollettino inviato dalla Regione, la maggior parte concentrati nel territorio di Genova. I tamponi effettuati sono 4.033). Sale ancora il numero degli ospedalizzati, che sono 23 più di ieri mentre si registrano due nuovi decessi

Ecco il dettaglio secondo il luogo in cui viene refertato il tampone

Asl 1: 18

11 contatto di caso confermato

7 attività di screening

Asl 2: 13

12 contatto di caso confermato

1 attività di screening

Asl 3: 143

48 contatto di caso confermato

94 attività di screening

1 rientro viaggio

Asl 4: 3

1 contatto di caso confermato

2 attività di screening

Asl 5: 36

13 contatto di caso confermato

23 attività di screening

I positivi attuali sono quasi a quota 4mila (3.995), concentrati per la metà in provincia di Genova (2.116). Due i morti registrati, una donna di 93 anni deceduta a Savona e un uomo di 96 deceduto a Sarzana. Ancora nelle ultime 24 ore, le Asl (e non quindi ancora il bollettino trasmesso al Ministero) si segnalano altri due morti: un uomo di anni 89 residente a Genova e deceduto presso l’area Medica Critica del San Martino e un altro decesso a Savona: si tratta di un uomo di 79 anni

Negli ospedali liguri sono ricoverate 248 persone (23 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva. A Genova sono 133 di cui 51 al San Martino (12 in terapia intensiva), 40 al Galliera (5 in terapia intensiva), 10 al Gaslini, 47 al Villa Scassi (3 in terapia intensiva). Nel Tigullio sono 6, tutti a Sestri Levante.