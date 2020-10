Genova. Un centinaio di persone sono scese in piazza questa sera sotto la sede di Regione Liguria in piazza De Ferrari per protestare contro le nuove restrizioni decise dal governo per contenere l’epidemia di coronavirus.

“Genova risponde – dicono alcuni dalla piazza – i problemi vanno avanti da anni, e queste scelte hanno solo peggiorato una situazione già difficile”. Ma la piazza è eterogenea, con ristoratori, lavoratori delle spettacolo e dello sport.

di 4 Galleria fotografica Manifestazione no Dpcm









La chiamata alla piazza è arrivata con il tam tam dei social, sull’onda lunga di quanto sta succedendo in altre piazze d’Italia.