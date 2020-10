Coronavirus, lo sportello “drive in” per fare le operazioni bancarie dalla propria auto

Genova. Operazioni di banca direttamente dalla propria vettura in pieno centro a Genova con l’ autosportello “Drive-in” della Passadore che è stato completamente rinnovato e inaugurato oggi insieme all’autosilo riservato ai clienti della banca, che è stato ristrutturato.

L’intera struttura (95 posti auto disposti su 6 piani sotterranei) è interamente alimentata con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e l’impianto di illuminazione utilizza fonti luminose led a basso consumo.

L’autosilo dispone anche di una “Area Verde” con colonnine di ricarica di ultima generazione per le auto a trazione elettrica/ibrida e per le biciclette elettriche; in tale area trovano posto le biciclette a pedalata assistita che la banca mette a disposizione dei propri dipendenti per la propria operatività in città.