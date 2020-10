Coronavirus, in Liguria un’altra ondata di contagi: 140 nuovi positivi, 75 sono a Genova

Genova. Sono 140 i nuovi positivi in Liguria su 3.619 tamponi, segnalati nel bollettino inviato dalla Regione con i dati inviati al ministero della salute. Aumentano gli ospedalizzati, 184 in tutta la regione. Non si registrano nuovi decessi.

Questo il dettaglio riferito al territorio dove sono stati analizzati i tamponi

• Imperia: 13

7 contatto di caso confermato

5 attività di screening

1 rientro viaggio

• Savona: 28

24 contatto di caso confermato (cluster RP Savona)

3 attività di screening

1 rientro viaggio

• Genova: 75

30 contatto di caso confermato

43 attività di screening

2 struttura sociosanitaria

• La Spezia: 24

14 contatto di caso confermato

10 attività di screening

Dei 184 ospedalizzati (11 in più di ieri) 23 si trovano in terapia intensiva. Per quanto riguarda Genova si contano 95 pazienti ricoverati (37 al San Martino di cui 12 in terapia intensiva, 39 al Galliera di cui 2 in terapia intensiva, 7 al Gaslini e 12 al Villa Scassi) più 6 persone a Sestri Levante. All’ospedale di Sarzana invece i ricoverati sono 61.

I positivi attualmente presenti sul territorio ligure sono 3.318, cioè 79 più di ieri, pur contando i 61 nuovi guariti con tampone negativo. La maggior parte si trova in provincia di Genova (1.462), seguita dalla Spezia (1.077). In sorveglianza attiva si contano 2.276 persone di cui 595 sul territorio della Asl 3 e 122 su quello della Asl 4.