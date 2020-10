Coronavirus, in Liguria salgono i contagi ma anche i decessi: 111 nuovi positivi e 4 morti

Genova. Sono 111 i nuovi positivi in Liguria su 3.597 tamponi. Risulta dal bollettino sull’emergenza coronavirus inviato come di consueto dalla Regione coi dati inviati al ministero della salute. Inoltre si contano 4 deceduti di cui una donna a Lavagna. Aumenta lievemente il numero degli ospedalizzati.

Questo il dettaglio in base al luogo di analisi del tampone

• Imperia: 7

4 contatto di caso confermato

3 attività di screening

• Savona: 8

7 contatto di caso confermato

1 attività di screening

• Genova: 63

29 contatto di caso confermato

3 rientro da viaggio

31 attività di screening

• Tigullio: 1

1 contatto di caso confermato

• La Spezia: 32

15 contatto di caso confermato

17 attività di screening

Sono 173 gli ospedalizzati (2i in terapia intensiva), in aumento di 8 unità rispetto a ieri. Di questi 89 sono a Genova, così suddivisi: 33 al San Martino (10 in terapia intensiva), 39 al Galliera (2 in terapia intensiva), 8 al Gaslini, 9 al Villa Scassi.

I deceduti registrati nelle ultime 24 ore sono una donna di 101 anni, una donna di 86 e un uomo di 51 morti ieri all’ospedale di Sarzana, e una donna di 95 anni morta ieri all’ospedale di Lavagna. Sale a 1.608 il bilancio dei morti.

Sono 3.239 i positivi attuali (in crescita di 46 unità da ieri), di questi 1.413 sono in provincia di Genova e 1.094 in quella della Spezia. Salgono a 2.165 i soggetti in sorveglianza attiva, di cui 572 sul territorio della Asl 3 e 122 su quello della Asl 4.