Coronavirus, in Liguria 546 nuovi contagi: 578 i ricoverati, 9 i decessi

Genova. Sono 546 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore dal bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Salute. Decisa diminuzione quindi rispetto ai 908 di ieri, ma calano anche i tamponi esaminati: sono 4.950, contro gli oltre 6 mila di ieri.

Continua a crescere il numero dei nuovi ricoverati: 41 più di ieri , facendo salire a 578 il numero di pazienti Covid totali negli ospedali liguri. Cala di un’unità rispetto a ieri il numero di terapie intensive, sono 31 i pazienti gravi contro i 32 di ieri.

Oggi sono 9 i decessi di cui cinque avvenuti a Genova: la persona più giovane è un uomo di 74 anni morto a Sarzana. . Purtroppo a questo numero vanno aggiunti 6 ulteriori decessi, comunicati dalle singole Asl nelle ultime 24 ore (e non ancora inseriti nel flusso dati per il Ministero): di questi 5 provengono dal Villa Scassi, tra loro una donna di 55 anni.

Il dettaglio dei nuovi positivi suddiviso per Asl di competenza vede Genova sopra tutti con 372 nuovi contagi di cui 187 contatti di caso accertato e 170 da test di screening. Purtroppo altri 15 casi sono stati riscontrati in ambito socio-sanitario, vale a dire in rsa, dopo i 10 di ieri.

Sotto controllo, al momento, la situazione nelle altre province e asl. 52 nuovi casi nell’imperiese, 39 nel savonese, 26 nel Tigullio, 28 nello spezzino.

Boom, per forza di cosa, anche delle persone sottoposte a isolamento domiciliare, che arrivano oggi a 4.043. I soggetti in sorveglianza attiva sono 5026.