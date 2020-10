Coronavirus, in Liguria 447 nuovi positivi: mai così tanti contagi in un giorno

Genova. Sono 447 in Liguria i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati oggi nel bollettino di Alisa-Regione per il ministero della Salute. Una cifra mai così alta, quella dei casi registrati nelle 24 ore, dall’inizio dell’emergenza: va anche detto, però, che mai così alto era stato il numero dei tamponi: 4766, a cui si dovrebbero aggiungere i test antigenici effettuati alla Commenda di Pré (e che non sono invece calcolati).

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

• ASL 1:34

19 contatto di caso confermato

15 attività di screening

• ASL 2: 24

19 contatto di caso confermato

5 attività di screening

• ASL 3: 354

110 contatto di caso confermato

242 attività di screening

2 rientro da viaggio

• ASL 4: 17

7 contatto di caso confermato

9 attività di screening

1 rientro da viaggio

• ASL 5: 18

8 contatto di caso confermato

10 attività di screening

Oggi il bollettino segna anche un decesso: si tratta di un uomo di 79 anni morto all’ospedale San Paolo di Savona.

14 in più gli ospedalizzati, che sfiorano le 300 unità (299) nelle varie strutture della Liguria, di cui 27 in terapia intensiva, quindi tre più di ieri. La maggiore pressione è sugli ospedali genovesi San Martino (78 pazienti) e Villa Scassi (53), seguiti dal Galliera (40). Oggi crescono di 7 unità anche i pazienti all’ospedale di Sestri Levante.

In aumento, per forza di cosa, i pazienti Covid in quarantena al proprio domicilio, quindi senza necessità di cure ospedaliere: +168 e 2624 in totale. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 4018 di cui 1210 a Genova.