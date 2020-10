Coronavirus: in Liguria 370 nuovi positivi, in un solo giorno 39 ricoverati in ospedale

Genova. Sono 370 i nuovi positivi di oggi in Liguria, di cui 212 nel territorio genovese, a fronte di 3.328 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Forte crescita degli ospedalizzati che sono 39 più di ieri mentre sale di una sola unità il numero delle terapie intensive che sono 39 in tutto. Si registrano altri tre morti in Liguria, tutti all’ospedale San Martino.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi. Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

ASL 1: 31

• 15 contatti di caso confermato

• 16 da attività di screening

ASL 2: 41

• 14 contatti di caso confermato

• 27 da attività di screening

ASL 3: 212

• 90 contatti di caso confermato

• 122 da attività di screening

ASL 4: 3

• 1 contatto di caso confermato

• 2 da attività di screening

ASL 5: 83

• 41 contatti di caso confermato

• 42 da attività di screening

Salgono a 6.687 gli attualmente positivi (329 in più di ieri), concentrati per la maggior parte in provincia di Genova (4.141). I nuovi guariti rispetto a ieri sono 38. Sono 4.419 le persone in isolamento fiduciario, 1.483 di questi in provincia di Genova.

Per quanto riguarda gli ospedali, dei 441 ricoverati totali 129 sono al San Martino (18 in terapia intensiva), 64 al Galliera (5 in terapia intensiva), 16 al Gaslini, 84 al Villa Scassi, 28 a Sestri Levante.

I tre nuovi deceduti arrivano tutti dall’ospedale San Martino: un uomo di 88 anni deceduto il 16 ottobre, una donna di 81 deceduta nello stesso giorno e una 92enne il 17 ottobre. Il bilancio complessivo delle vittime sale così a 1.636.