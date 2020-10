Coronavirus, i ricoverati arrivano a quota mille. Sono 999 i nuovi positivi su 6234 tamponi

Genova. Sono 999 i nuovi casi di coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 e riportati nel bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Sanità. Il dato è relativo a 6234 tamponi effettuati. I casi di coronavirus “attivi” in Liguria sono a oggi 13.630 di cui 9104 a Genova.

Del totale dei nuovi casi positivi la gran parte riguarda la provincia di Genova dove sono stati riscontrati 700 nuovi contagi, di cui 280 contatti di caso confermato, 300 da attività di screening e 56 riscontrati in case di riposo e centri di assistenza. Segue la Asl 5 imperiese (107), quella spezzina (90), di Savona (85) e del Tigullio (17).

Nelle ultime 24 ore gli ospedalizzati sono aumentati di 43 unità arrivando a un totale di posti 1000 letti occupati nelle strutture sanitarie della regione. I posti occupati in terapia intensiva sono a oggi 52, su un totale di circa 250 disponibili, in aumento di un paziente rispetto al bollettino di ieri. Il San Martino, il Galleria e il villa Scassi sono le strutture maggiormente sotto pressione.

I decessi registrati nel bollettino di oggi sono 7 , morti tra il 28 e il 29 ottobre. Il più giovane è un uomo di 74 anni deceduto al San Martino

Aumentano, per forza di cosa, anche le persone in isolamento domiciliare, curate quindi presso la propria abitazione: 343 più di ieri, in totale 7322 in Liguria. 6420 i soggetti in sorveglianza attiva, un numero molto inferiore rispetto a quello dei potenziali contatti di caso positivo accertato presenti nella regione.