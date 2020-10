Coronavirus, i contagi non si fermano più: 196 nuovi positivi in Liguria, 126 a Genova

Genova. Sono 196 i nuovi positivi al coronavirus in Liguria secondo il bollettino inviato dalla Regione, la maggior parte concentrati nel territorio di Genova. I tamponi effettuati sono 3.457 (ben lontani dal record del 3 ottobre, 4.202). Sale di poco il numero degli ospedalizzati mentre si registra un nuovo decesso

Ecco il dettaglio secondo il luogo in cui viene refertato il tampone

• Imperia: 7

3 contatto di caso confermato

4 attività di screening

• Savona: 23

12 contatto di caso confermato

10 attività di screening

1 rientro da viaggio

• Genova: 126

56 contatto di caso confermato

70 attività di screening

• Tigullio: 4 attività di screening

• La Spezia: 36

20 contatto di caso confermato

15 attività di screening

1 rientro da viaggio

I positivi attuali sono quasi a quota 4mila (3.926, cioè 137 più di ieri), concentrati per la metà in provincia di Genova (2.002). Sono 118 le persone in isolamento domiciliare. Sale a 1.615 il bilancio dei morti con un uomo di 80 anni deceduto ieri a Savona.

Negli ospedali liguri sono ricoverate 225 persone (2 in più rispetto a ieri), di cui 26 in terapia intensiva. A Genova sono 133 di cui 51 al San Martino (14 in terapia intensiva), 40 al Galliera (5 in terapia intensiva), 7 al Gaslini, 35 al Villa Scassi (1 in terapia intensiva). Nel Tigullio sono 5, tutti a Sestri Levante.