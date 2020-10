Coronavirus, esplodono i contagi: 386 in Liguria, 320 solo a Genova. Due i decessi

Genova. Sono 386 i nuovi positivi in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero. In 24 ore numeri praticamente raddoppiati a Genova, con 320 nuovi positivi di cui 119 contatto di caso e 201 attività screening.

In totale sono 4.264 i positivi oggi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 259 più di ieri, e quasi mille in più rispetto alla settimana scorsa. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 15.269 e cioè 386 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 2.088 e cioè 41 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 13.181 e cioè 345 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 347.496 tamponi e cioè 3.334 più di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 264 e cioè 16 più di ieri e 66 in più rispetto a sette giorni fa. Sono 26 le persone ricoverate in terapia intensiva (dato invariato). Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 2.334 e cioè 136 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 9.386 e cioè 115 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 3.927. I deceduti sono 1.619, cioè due in più rispetto a ieri.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

Asl 1: 22

7 contatto di caso confermato

15 attività di screening

Asl 2: 16

7 contatto caso confermato

9 attività di screening

Asl 3: 320

119 contatto caso confermato

201 attività screening

Asl 5: 28

12 contatto caso confermato

16 attività screening