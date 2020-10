Coronavirus, crescono contagi e ospedalizzati: 323 nuovi positivi in Liguria e 29 ricoveri

Genova. Sono 323 i nuovi positivi di oggi in Liguria, di cui 210 nel territorio genovese, a fronte di 1.871 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ancora un forte crescita per gli ospedalizzati che sono oggi 29 più di ieri mentre scende il numero delle terapie intensive di cinque unità, 34 in tutto. Si registrano altri tre morti in Liguria, tutti all’ospedale San Martino.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi. Si precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

ASL 1: 13

5 contatti caso confermato

8 attività screening

ASL 2: 49

25 contatto caso confermato

23 attività screening

1 struttura sociosanitaria

ASL 3: 210

87 contatto caso confermato

121 attività screening

2 struttura sociosanitaria

ASL 4:

1 contatto caso confermato

ASL 5: 50

20 contatto caso confermato

30 attività screening

Salgono a 6988 gli attualmente positivi (301 in più di ieri), concentrati per la maggior parte in provincia di Genova (4337). I nuovi guariti rispetto a ieri sono 17. Sono 4397 le persone in isolamento fiduciario, 1333 di questi in provincia di Genova.

Per quanto riguarda gli ospedali, dei 470 ricoverati totali 134 sono al San Martino (11 in terapia intensiva), 65 al Galliera (5 in terapia intensiva), 22 al Gaslini, 89 al Villa Scassi (di cui 8 in terapia intensiva), 28 a Sestri Levante.

Sono 8 i decessi registrati nelle ultime ore: due a Savona, tre al San Martino di Genova e altri tre nella altre strutture sanitarie di Asl3