Coronavirus, chiuso il liceo Vittorino-Bernini: “Nessun caso, è solo una misura preventiva”

Genova. Chiuso il liceo paritario Vittorino-Bernini di via Maragliano, nel centro di Genova. Da ieri tutti gli studenti seguono le lezioni da casa con la didattica a distanza e la frequenza in sede è stata sospesa per tutta questa settimana.

La decisione, spiegano dalla segreteria della scuola, è stata presa “solo per precauzione, perché qui non abbiamo alcun caso di coronavirus“. Una mossa suggerita, a quanto si apprende, dal preoccupante aumento dei contagi in centro storico. Il Vittorino-Bernini rimane ai margini della zona rossa, ma il preside Angelo Calvisi e il consiglio d’istituto, in accordo coi genitori, hanno preferito essere prudenti e chiudere temporaneamente la scuola in attesa di capire come evolverà la situazione.

La scuola esclude che ci siano studenti o insegnanti positivi al coronavirus e parla di “misura preventiva”. A subirne le conseguenze sono circa 180 studenti iscritti agli indirizzi classico, linguistico e scientifico. L’istituto aveva previsto l’entrata in due fasce orarie per evitare assembramenti, “ma il problema è che fuori li vedevamo meno ligi alle norme di comportamento, appena escono tendono a stare insieme”, ci spiega un impiegato dell’istituto. Anche questo ha contribuito alla decisione.

Da quello che risulta al momento si tratta dell’unica scuola a Genova completamente chiusa per ragioni legate alla pandemia, anche se ufficialmente non ci sono casi conclamati. Nelle scorse settimane erano stati chiusi il liceo Deledda e la succursale del liceo Mazzini, entrambe scuole pubbliche.