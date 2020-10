Coronavirus, boom di contagi: 169 nuovi casi di cui 125 a Genova ma è record di tamponi

Genova. Sono 162 i nuovi casi di coronavirus riscontrati in Liguria nelle ultime 24 ore in base al bollettino di Alisa-Regione, un numero molto alto anche rispetto alle ultime settimane, ma sono oltre 4000 (4202) i numeri di tamponi effettuati: non ne erano mai stati processati così tanti in un giorno.

Dai dati di Alisa si evince come il cluster spezzino sia ormai sotto controllo (20 i nuovi casi di oggi), così come il cluster nell’rsa savonese e nella provincia del ponente (+11), mentre a Genova c’è una crescita consistente di nuovi positivi, crescita che per la prima volta da mesi torna a tre cifre: 125, di cui 65 contatto di caso confermato e 60 da attività di screening.

Nel bollettino di oggi si evidenzia un decesso, un 80enne morto all’ospedale Covid di Sarzana. Cresce non parallelamente ai nuovi contagiati il numero di ospedalizzati, che comunque si avvicina sempre più alle 200 unità. Sono 188 i pazienti Covid negli ospedali della Liguria, 4 più di ieri, di cui 21 in terapia intensiva.